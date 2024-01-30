Задержанному в Финляндии россиянину Тордену хотят дать условный срок Yle: финский прокурор попросил условный срок для Воислава Тордена за въезд в ЕС

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Воислав Торден

Финский прокурор запросил условный срок за нарушение запрета на въезд в Евросоюз для задержанного в конце июля в стране россиянина Воислава Тордена, который подозревается в военных преступлениях на Украине, сообщает общественный вещатель Yle. По его информации, обвинение требует 60 дней условного тюремного заключения.

Согласно обвинению, россиянин пытался ввести власти в заблуждение и обойти запрет на въезд, обращаясь за визами в разные представительства стран Европейского союза и скрывая свое прежнее имя. Отмечается, что обвиняемый участвовал в судебном заседании, которое прошло 30 января, по видеосвязи из тюрьмы в Вантаа. Во время слушания он отрицал, что совершил какое-либо правонарушение, говорится в сообщении. Известно, что Тордену запрещен въезд в Шенгенскую зону, запрет был наложен Норвегией и Чехией.

Ранее адвокат Тордена Наталия Мальгина сообщила, что ее подзащитный содержится в Финляндии в жестких условиях. По ее словам, мужчину более строго ограничивают в правах, чем других заключенных.

В конце декабря сообщалось о повторном заключении Тордена под стражу по решению окружного суда Хельсинки. Его подозревают в совершении военных преступлений на Украине. Суд должен вынести россиянину обвинение до 31 мая 2024 года, до этого времени он будет оставаться в тюрьме Вантаа в Хельсинки.