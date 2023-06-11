Задержана бывший первый министр Шотландии Никола Стерджен

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Никола Стерджен

В Шотландии задержана бывший первый министр страны Никола Стерджен в рамках расследования дела о в финансировании Шотландской национальной партии (ШНП), сообщает Sky News. Следствие полагает, что 600 тысяч фунтов стерлингов, собранных сторонниками партии для проведения кампании по агитации за проведение референдума о независимости Шотландии, были потрачены на иные цели. Возбуждено уголовное дело.

52-летняя женщина была задержана сегодня, 11 июня, в качестве подозреваемой по делу о финансировании Шотландской национальной партии. Женщина находится под стражей, ее допрашивают детективы полиции Шотландии, — говорится в сообщении.

Муж Стерджен, бывший исполнительный директор партии Питер Мурелл, был арестован в рамках этого же расследования, как и экс-казначей ШНП Колин Битти. Обоих впоследствии отпустили без предъявления обвинения. В ходе полицейского расследования были проведены обыски в доме Стерджен и Мурелла, а также в центральном офисе ШНП.

В начале этого года Стерджен объявила о своей отставке с поста первого министра Шотландии и лидера ШНП.

Ранее СК России сообщил, что экс-замглавы ФСИН Валерий Максименко получил девять лет колонии за взятки и злоупотребление полномочиями. Он также лишен звания генерал-лейтенанта внутренней службы ФСИН России и государственной награды, оштрафован на 43 млн 378 тысяч рублей и лишен права занимать должности на государственной службе сроком на 11 лет.