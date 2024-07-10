Задержан подозреваемый в убийстве семьи британского комментатора

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global look Press

Сотрудники правоохранительных органов Британии задержали 26-летнего Кайла Клиффорда, который подозревается в убийстве из арбалета жены и двух дочерей спортивного комментатора Джона Ханта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда. Отмечается, что Клиффорд доставлен в больницу с травмами на теле, оружие против него не применялось.

После интенсивных поисков 26-летний Кайл Клиффорд был сегодня днем обнаружен полицией в [лондонском] районе Эйнфилд. Он получает медицинскую помощь, так как он был обнаружен с травмами [на теле]. Полиция не применяла огнестрельное оружие, — указали в полицейском управлении Лондона.

Об убийстве родственников комментатора стало известно 10 июля. Преступник напал на семью Ханта прошлой ночью в доме рядом с парком Буши. При этом британские законы не предусматривают получение лицензии на арбалет, но его запрещено носить в общественных местах. Некоторые лондонские школы из-за происшествия ввели ограничения, в том числе не выпускают детей на игровые площадки.

СМИ писали, что семью Джона Ханта расстрелял бывший возлюбленный его наследницы. Источники журналистов утверждают, что в живых осталась третья дочь комментатора. Она находилась не дома во время трагедии.