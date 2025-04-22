«Задает себе вопросы»: Царев раскрыл, на что надеется Зеленский Экс-депутат Рады Царев: Зеленский надеется договориться о гарантиях безопасности

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский постоянно думает о том, как получить для себя надежные гарантии безопасности, рассказал в интервью NEWS.ru экс-депутат Верховной рады, директор санатория имени Кирова в Ялте Олег Царев. По его словам, украинский лидер пока считает, что нужный момент еще не настал.

Каждый день, может быть, каждый час Зеленский задает себе вопросы. Будут ли его судить? И будет ли у него возможность еще договориться? И каждый раз он считает, что он еще не пересек черту еще того момента, когда он еще может сесть и сказать: «Давайте теперь договоримся». Он считает, что такой момент еще не наступил, — заявил Царев.

Бывший парламентарий добавил, что зачастую действующие политики договариваются о гарантиях своей безопасности. По его словам, бывший президент Украины Виктор Ющенко договорился с кандидатом в президенты Украины Виктором Януковичем, который побеждал на выборах в 2009 году, чтобы были уничтожены доказательства «отравления» Ющенко. И Зеленский рассчитывает на подобный сценарий, резюмировал экс-нардеп.

Ранее Царев заявил, что президент США Дональд Трамп хочет не просто завершить конфликт на Украине, а фактически получить контроль над 80% ее территории. По словам экс-нардепа, Россия не согласна на такие условия, поэтому пока не получается договориться о мире.