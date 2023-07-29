«Зачем врать?»: в Киеве поймали Зеленского на лжи Бывший советник Кучмы Соскин: Зеленский лжет о планах победить Россию

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский лжет, говоря о планах одержать верх над Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. По мнению политолога, государство, в котором осталось максимум 25 миллионов населения, не сможет победить 145-миллионную страну.

Зеленский сказал, что главная цель — победа над Россией. Как ты можешь достичь победы над Российской Федерацией? Страна, в которой осталось максимум 25 миллионов населения. Как она может победить страну с 145 миллионами населения? <...> Зеленский, зачем врать? — подчеркнул Соскин.

Он добавил, что у властей Украины нет конкретной программы для достижения данной цели.

Ранее Соскин заявил, что Москва нанесла Киеву стратегическое поражение, заблокировав Украине доступ к черноморскому побережью. Эксперт обратил внимание на то, что такое развитие ситуации показывает неспособность Зеленского руководить страной и принимать решения, которые могли бы пойти на пользу его соотечественникам. Политолог выразил уверенность, что для спасения страны Зеленский должен подать в отставку.