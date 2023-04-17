Зачем в США назвали «точную дату» наступления Украины?

Фото: Министерство обороны Украины

Солдаты ВСУ

Американский авторитетный еженедельник Newsweek, не дожидаясь очередных секретных утечек из сейфов Пентагона, сорвал покров тайны с военных планов Украины. Притом что все давно знают, что эти планы киевскому командованию сообщают из Вашингтона. Видимо, поэтому именно американские журналисты и решили озвучить дату долгожданного украинского наступления — 30 апреля.

Вообще в последнее время действительно шумиха и суета вокруг времени «решающего наступа» украинской армии живо напоминают сюжет нашего мультфильма «Ограбление по...», герой которого Марио обещал ограбить банк и рассчитаться со всеми кредиторами. И поэтому все только и спрашивают его, когда же он, наконец, решится на грабеж. В схожей ситуации ныне оказалась команда Зеленского, который полгода только и грозит России победоносным наступлением, в результате которого «агрессор» должен быть оттеснен к границам Украины, существовавшим на 24 февраля 2022 года. Затем планируется провести переговоры с Москвой с позиции силы и потребовать солидную контрибуцию. Помощники Зеленского в своих мечтаниях идут еще дальше. В частности, пресловутый Подоляк обещает зачистить и Крым от всего русского. Как говорится, нашему бы теляти...

Именно под многократно обещанное наступление коллективным Западом выделялись Киеву и дополнительные ресурсы, и более совершенные вооружения, в частности танки и БТР. Даже украинскую заявку на самолеты частично удовлетворили, мобилизовав находящиеся на вооружении у бывших членов Варшавского договора МиГ-29. Но вот решающее сражение несколько раз уже откладывалось. В основном командование ВСУ ссылается на раскисшую под весенними дождями степь, затрудняющую эффективное использование танков и тяжелых самоходных орудий.

Более того, по мнению командующего ВСУ Валерия Залужного, коварные русские используют для срыва атаки климатическое оружие, поскольку, дескать, метеорологические наблюдения за последние пять лет доказывают, что такого количества осадков прежде не фиксировали. Однако, надо полагать, западные контролеры не верят в существование таких средств воздействия на природу, иначе давно бы потребовали ввести против России дополнительные экологические санкции.

Фото: Министерство обороны Украины Солдаты ВСУ

Между тем требовательный западный тон в отношении действий ВСУ несколько смягчился. Аналитики стали высказываться в пользу не полного, а хотя бы частичного успеха украинской наступательной операции. К примеру, агентство Bloomberg отмечает, что Запад мог бы удовлетвориться продвижением ВСУ хотя бы километров на 30. Притом что любой взгляд на карту подтвердил бы, что Россию решительно не устроит такой рывок украинцев, который позволил бы им обстреливать города Приазовья.

Но вернемся к откровению Newsweek. Конечно, раскрытие предполагаемой даты наступления ВСУ — это психологическое давление. Причем не столько на украинские власти, сколько на российские. Москву Запад также старается держать в постоянном напряжении, постоянно вбрасывая со ссылкой на секретные планы информацию о направлении главного удара Украины, который-то должен идти со стороны Запорожья для перерезания сухопутной дороги в Крым, то со стороны Херсона непосредственно на Крым. А то вдруг появляется откровение о том, что ради растягивания российской обороны ВСУ могут решиться вторгнуться, например, в Брянскую область.

Это, собственно, и есть гибридная война с использованием всех средств воздействия на противника. Особенно на состояние его общества, которое должно испытывать чувство неуверенности.

А завтра NYT поведает, что украинские силы готовы начать наступление 9 мая. Главное, чтобы наш порох всегда оставался сухим.