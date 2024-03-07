«Зачем сидеть и ждать?»: журналист раскрыл, кто хочет напасть на Россию FT: в Восточной Европе обсуждают возможность нападения на Россию

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

В Восточной Европе обсуждают возможность нападения на Россию, рассказал колумнист газеты Financial Times Саймон Купер со ссылкой на высокопоставленного восточноевропейского политика. По его словам, автор этой идеи считает, что по России необходимо нанести превентивный удар. При этом Купер не стал раскрывать ни имя своего собеседника, ни его должность.

Мы спрашиваем себя: «Зачем сидеть и ждать, когда Россия нападет на нас? Почему бы нам не напасть на Россию?» — передает Купер слова европейского политика, о котором идет речь.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не планировала каких-либо агрессивных действий по отношению к другим странам, поэтому вопрос о риске прямого столкновения с НАТО стоит адресовать Западу. По ее словам, именно страны Североатлантического альянса расценивают Россию как угрозу и устраивают разные провокации.

Представитель МИД напомнила, что НАТО вопреки договоренностям продолжила расширение к границам РФ. Кроме того, Альянс регулярно проводит учения и открыто заявляет, что отработка маневров осуществляется против России, добавила дипломат. Вместе с тем Захарова добавила, что Альянсу необходимо уяснить: РФ не оставит без ответа любую агрессию в свою сторону.