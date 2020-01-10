Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным на фоне убийства США иранского генерала Касема Сулеймани уже заочно воспринимают как победу российской дипломатии — из-за репутации Москвы как успешного медиатора. Однако в двусторонних отношениях Берлина и Москвы есть проблемы, решение которых пока не просматривается, в том числе по «Северному потоку — 2».

В субботу 11 января Меркель посетит Москву с рабочим визитом по приглашению Путина. О визите стало известно 6 января, однако официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что визит был запланирован ещё по итогам нормандского саммита в Париже. Сопровождать Меркель будет глава МИД Германии Хайко Маас.

Канцлер и министр иностранных дел вылетят утром, по плану они прибудут в Кремль чуть раньше 14:30 часов. Это не государственный визит, а рабочий, он посвящен переговорам с президентом Путиным и российской делегацией. Это центральный и единственный пункт визита, — заявил Зайберт.

Также в графике Меркель значится совместная с Путиным пресс-конференция. У Мааса отдельных встреч, в том числе с его российским коллегой Сергеем Лавровым, не предусмотрено. Среди заявленных тем переговоров — Сирия, Украина, Ливия и двусторонняя повестка. Обострение отношений между Ираном и США также может стать одной из тем, заявляют в правительстве ФРГ. По факту же, эта тема, вероятно, станет центральной.

Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Несмотря на заявления немецкой стороны о том, что визит не связан со смертью иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, в прессе ФРГ пишут о том, что цель Меркель — сподвигнуть Путина урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер, по мнению Берлина, обладает большим влиянием на режим Ирана и может убедить Тегеран сбавить градус риторики. Канцлер же возьмёт на себя диалог с американским президентом Дональдом Трампом. Однако в изначальный план могут быть внесены коррективы с учётом тех событий, которые последовали после 6 января, включая крушение пассажирского лайнера украинской авиакомпании, вылетавшего из аэропорта Тегерана.

Как отмечает издание Zeit Online, тот факт, что Меркель на фоне разворачивающейся ситуации на Ближнем Востоке в качестве приоритетного направления для переговоров выбрала Москву, а не Вашингтон, — означает победу российской дипломатии. Путин заполняет существующий политический вакуум и становится приоритетным игроком на Ближнем Востоке в то время, как в США идёт внутриполитическая борьба с целью «убрать» неугодного президента, политика которого в том числе на ближневосточном направлении непредсказуема, а ЕС занят проблемами внутри союза и Brexit. Визит Путина в Сирию и его участие в открытии «Турецкого потока», как пишет издание, не случайны — это очередная демонстрация влияния российского лидера.

Однако диалог по украинскому треку тоже не должен выпасть из повестки: Меркель была одним из инициаторов нормандского формата и закрепление подвижек по Донбассу очень важно для канцлера, готовящейся отойти от власти в 2021 году. Развитие событий на этом направлении, отмечает Zeit Online, также идёт по российскому сценарию. Принятая ранее «формула Штайнмайера», реализация которой застопорилась, во многом соответствует интересам Москвы. Речи об изоляции Западом России больше не идёт, особенно на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости выстраивания диалога с Москвой, а вопрос об ослаблении санкций периодически поднимается в некоторых странах.

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Двусторонняя повестка будет в основном посвящена проекту «Северный поток — 2», реализация которого застопорилась на фоне новых санкций со стороны США. Газопровод, находящийся на последней стадии строительства, под давлением Вашингтона лишился трубопрокатчика, что создаёт дополнительные риски и для участвующих в проекте немецких компаний. Сторонам необходимо не только найти подрядчика, готового закончить работу, но и удержать задействованных в проекте инвесторов, чей уровень обеспокоенности начинает превышать критическую отметку.

В целом же, несмотря на довольно обширную повестку, влияние России по ряду вопросов, в том числе по Украине, в публичном пространстве переоценивается. По итогам переговоров стороны вряд ли выступят с какими-либо сенсационными заявлениями или совместной инициативой. Однако тот факт, что саму встречу уже охарактеризовали как успех российской дипломатии, может действительно помочь ей с положительной точки зрения.