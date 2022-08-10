Зачем Киев целит в Запорожскую АЭС Ядерная угроза — серьезный аргумент, и Зеленский попробует использовать его на всю катушку

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Вид на Запорожскую атомную электростанцию

Самое простое объяснение совершенно варварских попыток ВСУ разрушить реакторы крупнейшей в Европе, еще советской Запорожской АЭС могло бы сводиться к полной неадекватности киевских отморозков. Тех самых комедиантов у власти, которых недавно «репрессированный» журналист Савик Шустер еще на заре их правления назвал «детьми с гранатой». Вот, мол, АЭС — это и есть та самая граната, с которой Зеленский может «сорвать чеку» в отчаянии или по недомыслию, или ради того, чтобы затормозить продвижение нашей армии.

Но все-таки версия готовности к коллективному самоубийству, к реальному провоцированию нового Чернобыля как-то слабо вяжется со стилем жизни команды Зеленского, стремлением его подельников к увековечиванию себя у власти и бонвиванству. Тогда зачем такое балансирование на грани немыслимого?

Первая цель таких провокационных обстрелов заключается, надо полагать, в нагнетании напряженности на территориях, которые уже вышли из-под киевского управления. В той части Запорожской области, где люди с удовольствием получают российские паспорта и где уже осенью может пройти референдум о присоединении этих некогда новоруссских земель к нынешней России. Недаром же из Киева требуют эвакуировать население из городов и весей, которые могут быть вскоре освобождены союзными силами. Вот и обстрелы АЭС должны по идее посеять в жителях неуверенность, страх за жизни своих близких и подтолкнуть к миграции на территории, подконтрольные Киеву.

А планируемые референдумы тогда можно будет объявить не просто проведенными под дулами автоматов, но в реальности несостоявшимися, нерепрезентативными. А значит, и недействительными. Так к точечному террору по устранению лояльных России чиновников на местах добавляется еще и дестабилизирующий ядерный шантаж.

Под особым углом зрения следует воспринимать и абсолютно абсурдные заявления Зеленского о том, что сами российские силы и обстреливают ими же контролируемый район области у АЭС. Видимо, Владимир Александрович помнит историю гоголевской унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. А для оценки аудитории информационно зомбированной вполне можно было бы прибегнуть к известной фразе: веруем, ибо абсурдно.

Фото: flickr Владимир Зеленский

Но Зеленский таким образом сохраняет проблему в центре общественного внимания, вновь возвращаясь к старой киевской идейке о введении на Украину миротворческого, а то и просто натовского контингента. Когда-то, еще при Порошенко будировали вариант появления таких сил на Донбассе. Причем не в последнюю очередь киевские стратеги вдохновлялись историей последней балканской войны. Когда «миротворцы» фактически стали соучастниками изгнания сербского населения из Хорватии и Косово.

Теперь киевские вояки, атакуя Запорожскую АЭС и угрожая технически новым Чернобылем в Европе, ставят вопрос ребром: мол только введение внешних сил, желательно чисто натовских, может предотвратить эскалацию такой угрозы. Зеленский как бы призывает таким макаром защитить АЭС от него самого, активно играя на страхах европейцев. А потому не исключено, что атаки на АЭС продолжатся. Ядерная угроза — серьезный аргумент. И Зеленский попробует использовать его на всю катушку.

Другое дело, что вскоре все-таки прибудут в Запорожье с благословения ООН инспекторы МАГАТЭ. И может повториться история с докладом Аmnesty International. Но даже косвенное осуждение киевских провокаций вокруг АЭС — это уже будет индикатором того, что хозяева начнут сливать Зеленского.