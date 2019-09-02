2 сентября премьер-министр Великобритании обратился к нации со специальным заявлением: он выступил категорически против новых отсрочек по выходу из ЕС и новых досрочных выборов. Конфликт Бориса Джонсона и местного парламента продолжается. Лишь несколько дней назад новый глава правительства Великобритании принял решение о приостановке работы депутатов в сентябре. А теперь, как сообщает телеканал Sky News, Джонсон пригрозил парламентариям-консерваторам потерей мандатов в случае, если они не поддержат предлагаемый им вариант Brexit — выхода Соединённого Королевства из Европейского союза.

Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уже 3 сентября британские парламентарии выйдут на работу, но 9-го числа вновь уйдут в отпуск — до 14 октября. Соответствующее решение принял Борис Джонсон, и королева Елизавета II его одобрила. Осуществить Brexit премьер намерен до 31 октября. А значит, у депутатов будет лишь две недели, чтобы обсудить ситуацию и выразить своё мнение. Британский премьер-министр, как известно, выступает за Brexit по сценарию no deal — без сделки, то есть без заключения договора о дальнейших отношениях с Евросоюзом. Однако против этого выступает значительная часть депутатов парламента, включая и членов Консервативной партии. Именно с этим многие и связали решение Джонсона приостановить работу парламента.

Теперь же, сообщает телеканал Sky News, британский премьер готов пойти дальше, а именно наказать тех депутатов, которые выскажутся против no deal. Им, в частности, может быть отказано не только в мандате, но и в праве в будущем избираться в парламент. Пока что эта информация официально не подтверждена и, как отметила в разговоре с News.ru старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк, выглядит весьма сомнительной. Это, однако, не отменяет того, что Джонсон заинтересован в подавлении парламента ради продвижения собственного сценария Brexit.

Очевидно, что через парламент провести Brexit по сценарию no deal было невозможно. Об это споткнулась в своё время и Тереза Мэй. И, конечно, противостояние кабинета министров и парламента тормозит выход Великобритании из Евросоюза. В то же время Джонсон понимает, что передвигать сроки Brexit уже невозможно. Как невозможно и заключение нового соглашения с Евросоюзом. На данный момент сделка получается настолько выгодной для ЕС, что Брюсселю нет никакого смысла от неё отказываться. Кира Годованюк старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН

При этом, отмечает эксперт, «придраться» к действиям Джонсона правоведы не могут: все его действия соответствуют закону. Впоследствии же премьер рассчитывает провести парламентские выборы, чтобы заручиться поддержкой населения Великобритании, а не только консерваторов, чьё голосование в июле обеспечило ему пост, подчёркивает Кира Годованюк.

Возможность досрочных выборов в парламент широко обсуждается и британцами. Обозреватель BBC Лора Кюнсберг, в частности, написала на своей странице в Twitter о том, что Джонсон может внести предложение о проведении голосования уже на этой неделе.

Если досрочные выборы состоятся, то, уверены британские политологи, действующий премьер их без труда выиграет, однако для его политического будущего важнее то, как именно он проведёт Brexit. Пока большинство экспертов сходятся в том, что выход из Евросоюза без соглашения с Брюсселем нанесёт серьёзный удар по экономике Великобритании. В ЕС, в свою очередь, вроде бы готовы отсрочить Brexit. Так, в частности, французский президент Эммануэль Макрон на днях заявил, что согласен перенести крайний срок выхода Соединённого Королевства (31 октября 2019 года) и продлить переговоры с Лондоном. Не исключили такой сценарий и в Европейской комиссии — высшем органе исполнительной власти Европейского союза.