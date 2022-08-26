«Забыл, что он канцлер»: немцы поиздевались над залезшим на зенитку Шольцем Шольц вызвал возмущение соотечественников фотосессией на ЗСУ Gepard

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Читатели немецкой газеты Die Welt вдоволь поиздевались над кадрами с залезшим на ЗСУ Gepard канцлером Олафом Шольцем. Свои комментарии они оставили под постом с фото, на которых немецкий политик сначала с трудом вскарабкивается, а после гордо стоит на зенитке.

Канцлер Германии 25 августа посетил военный полигон на федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, чтобы пообщаться с проходящими там обучение украинскими военными. Он лично проверил самоходные установки Gepard, которые Германия поставляет Украине. Однако не обошлось без конфуза.

Чтобы забраться на зенитку, Шольцу пришлось воспользоваться стремянкой, и эти кадры также попали в СМИ. Читатели издания не только посмеялись над Шольцем, но и сочли, что такое поведение не подобает государственному лидеру.

Многие выразили недовольство тем, что канцлер устроил фотосессию на фоне вооружения вместо того, чтобы заняться проблемами своей страны. «Да, у канцлера есть свои приоритеты. Глядя на эту завораживающе красивую картину, смею усомниться: совпадают ли эти приоритеты с приоритетами населения?» — пишет один из пользователей.

«Фотографирование кажется более важным для этого правительства, чем хорошая политика для страны и её народа», — возмущаются другие пользователи. «Видимо, Шольц не занят или забыл, что он канцлер Германии!» — издеваются над политиком соотечественники.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц на втором саммите «Крымская платформа» заявил, что Запад никогда не признает присоединения к России украинских территорий. По его словам, западные страны продолжат жесткий курс в отношении России и будут и дальше оказывать военную и денежную помощь Украине.