«Забудьте»: в парламенте Словакии ответили на призыв США осудить Россию Вице-спикер парламента Блаха: Словакия не станет осуждать Россию по указке США

Фото: t.me/LubosBlahaSmer

Любош Блаха

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха в своем Telegram-канале посоветовал США забыть о том, что Братислава будет проводить свою внешнюю политику по указке Вашингтона. Таким образом он ответил на призыв американского посла осудить Россию за использование северокорейских ракет для ударов по ВСУ.

Американцы наивно полагали, что мы подскочим, как только они свистнут. Забудьте об этом, эпоха их приспешника Корчока прошла, — написал парламентарий.

Он указал, что для Словакии «недостаточно того, что американец чего-то хочет», а также того, что все остальные страны ЕС, кроме Венгрии, согласились с мнением Вашингтона. Блаха подчеркнул, что Словакия не присоединится к ним, пока США не представят доказательств.

Мы суверенное государство. Вам не повезло, янки, — добавил депутат.

На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия использовала ракеты, полученные от КНДР, для ударов по территории Украины. По его словам, северокорейское вооружение использовалось при атаках 30 декабря и 2 января. При этом он не представил никаких доказательств в поддержку этого утверждения.

До этого Кирби высказал предположение, что КНДР отправила России по морскому пути более тысячи контейнеров с «военной техникой и боеприпасами». По мнению американского политика, «в ответ» Пхеньян хочет получить от Москвы истребители, ракеты класса «поверхность — воздух», бронетехнику, оборудование для выпуска баллистических ракет и передовые технологии.

В Кремле это заявление комментировать отказались. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что ВСУ обстреливают западными боеприпасами гражданские объекты на российской территории.