Заболевший коронавирусом глава Минздрава Украины нашёл в болезни «позитив»

https://static.news.ru/photo/a64ff37e-276f-11eb-b583-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Степанов/facebook.om

Глава Минздрава Украины Максим Степанов, заразившийся коронавирусной инфекцией, нашёл позитив в своей болезни. Инфицирование даст возможность ему пройти путь пациента. Кроме того, в начале лечения он увидел различные проблемы в системе здравоохранения.

Болеть, как и кому угодно, мне не нравится, но во всём пытаюсь искать и позитив. И нашёл его в этот раз. За всё время пандемии я смотрел на ситуацию глазами докторов. Теперь у меня есть возможность пройти эту ситуацию глазами пациента,— написал министр на своей странице в Facebook.

Степанов пообещал фиксировать все недостатки и проблемы, возникающие на различных этапах лечения, и вместе с командой Минздрава находить пути их решения.

Позже чиновник сообщил о первых возникших проблемах. Сейчас невозможно онлайн подписать декларацию с семейным врачом. Министр выяснил это, позвонив на горячую линию по коронавирусу.

Необходимо решить проблему подписания декларации с семейными врачами онлайн. Уверен, что нам удастся с этим разобраться уже на этой неделе, — отметил Степанов.

Он назначил совещание со своими заместителями, на котором будет решаться вопрос о создании базы докторов. Они смогут оперативно консультировать пациентов, которые не имеют деклараций с семейными врачами по лечению коронавируса дома.

Как писал NEWS.ru, глава Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Политик находится в клинике «Феофания». Он рассказал, что чувствует себя хорошо и продолжает работать удалённо. Позже политик назвал фейком заявление о том, что на его лечение из бюджета уходят миллионы гривен. Зеленский подчеркнул, что находится в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты.