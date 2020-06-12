Заболеваемость COVID-19 в Евросоюзе сократилась на 80%

https://static.news.ru/photo/0d9aca56-acb7-11ea-9f58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Francis Dean /www.imago-images.de/Global Look Press

За последние два месяца в странах Евросоюза число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа сократилось на 80%. Об этом 12 июня заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Она отметила, что позитивные показатели не означают, что пандемия COVID-19 закончилась. Именно поэтому Еврокомиссия представит свою стратегию по приобретению вакцины от коронавируса, как только препарат будет доступен.

Еврокомиссия намерена создать такие условия, чтобы все страны ЕС получили равные условия для покупки вакцины. В мае прошла международная видеоконференция, по итогам которой удалось собрать свыше €8 млрд. Средства пойдут на финансирование исследований по разработке и тестированию препарата от COVID-19, — приводит ТАСС слова Кириакидес.

Как ранее писал NEWS.ru, внутренние границы большинства стран — членов Евросоюза откроются с 15 июня, оставшиеся государства снимут транспортные ограничения, введённые из-за пандемии, до конца месяца.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что Шенгенская зона заработает в прежнем режиме «не позже конца июня».