Зажатые на заводе «Азот» бойцы ВСУ попросили о переговорах Посол ЛНР в РФ Мирошник: зажатые на «Азоте» войска ВСУ попросили о переговорах из-за ухудшения ситуации

Фото: Министерство обороны Украины

Солдаты ВСУ

Военнослужащие ВСУ, заблокированные на заводе «Азот» в Северодонецке, подают сигналы о том, что готовы к продолжению переговоров, заявил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, ситуация для них только ухудшается.

Они [переговоры] продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся. Пока они испытывали судьбу, срывая договоренности о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался, — написал Мирошник.

Он добавил, что в поселке Метелкино под Северодонецком подтверждена сдача в плен «айдаровцев» вместе со своим руководством.

Поселок полностью зачищен, а совсем еще недавно «непобедимые нацисты» дают показания о своих подвигах и рисуют на картах расположения своих «побратимов» в Лисичанске и пригородах, — добавил дипломат.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором мирные жители рассказали о побеге из промзоны в Северодонецке, где их удерживали бойцы ВСУ. Он отметил, что про объявленный союзными силами накануне «зеленый коридор» граждане попросту не знали, поэтому покинули зону «на свой страх и риск».