https://static.news.ru/photo/7827b396-6c3b-11ea-86ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

От пандемии коронавируса особенно сильно страдает Италия. В городе Пьяченца печи для сжигания тел погибших от COVID-19 не справляются с нагрузкой, а наплыв трупов не прекращается.

В крематории побывало видеоагентство Ruptly, а роликом поделилась главный редактор RT, куда входит хостинг, Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

Жуткая картинка от нашего видеоагентства из итальянской Пьяченцы. В крематории не справляются с количеством поступающих тел, — написала она.

Ежедневно в учреждение этого итальянского города доставляют порядка 25 гробов. Приходят они, как рассказал директор учреждения, и из центральной Италии, и из северной её части. При этом в день крематорий способен справляться только с 12 телами. Места, чтобы поставить гробы, ожидающие своей очереди на сжигание, не хватает. Из-за этого, по словам руководителя учреждения, пришлось составить их в зал прощания, который уже тоже переполнен.

Директор при этом заявил, что, вероятно, работу крематория придётся прервать на несколько дней, «чтобы восстановить мощности и увеличить пространство». Сообщается, что такая же ситуация и в Бергамо. По словам управляющего крематорием Пьяченцы, «у них больше нет места для хранения гробов».

К воскресенью число заразившихся COVID-19 по всей Италии достигло 53 500. Жертвами пандемии стали 4800 человек, а более 6000 удалось победить коронавирус.

Как писал NEWS.ru, второй самолёт Ил-76 ВКС вылетел в Италию с военного аэродрома Чкаловский с вирусологами, врачами и необходимым оборудованием на борту.