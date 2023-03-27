Забастовка века: кто парализовал транспорт Германии, чем это грозит Шольцу Работники профсоюзов вывели из строя аэропорты и заблокировали движение поездов по всей стране

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

В понедельник, 27 марта, по всей Германии проходит масштабная 24-часовая забастовка работников транспортной сферы. Ее организовал союз немецких железнодорожников EVG совместно с одним из крупнейших профсоюзов страны Verdi, который называют «суперпрофсоюзом». В результате отменены практические все рейсы в крупнейших немецких аэропортах, остановилось движение поездов дальнего следования во многих землях. Кто и почему бастует в ФРГ и чем это грозит правительству Олафа Шольца — в материале NEWS.ru.

Что происходит в аэропортах, на вокзалах и автобанах Германии?

Как пишут немецкие СМИ, отменены почти все рейсы в аэропортах Гамбурга, Дрездена, Франкфурта, Штутгарта, Дюссельдорфа, Лейпцига, Нюрнберга, Мюнхена, в международном аэропорту Кельн-Бонн имени Конрада Аденауэра и многих других. Столичный терминал забастовка не затронула, однако рейсы из Берлина в большинство немецких городов отменены.

Остановлено движение пригородных поездов и поездов дальнего следования по всей стране. Железнодорожники не исключают, что в некоторых регионах оно может не восстановиться и к утру 28 марта. Затронуты все федеральные земли, но в разной степени. К примеру, в Шлезвиг-Гольштейне не ходят поезда, а в Бранденбурге — электрички.

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press На главном железнодорожном вокзале Гамбурга — пустые платформы

В семи немецких землях — Баден-Вюртемберге, Гессене, Саксонии, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце, Северном Рейне - Вестфалии и Баварии — наблюдаются перебои с движением автобусов и трамваев, которые перешли на «стачечный режим». Очевидцы передают о столпотворении в общественном транспорте, потому что люди ищут обходные пути взамен электричек и поездов. Многие немцы заранее договорились с работодателями, что возьмут день удаленки или отпуска.

На автобанах больших пробок не наблюдается. Как сообщает Западногерманское радио, в Рурской области и вокруг Кельна с утра образовалась пробка на 24 км, но обычно в это время случаются заторы и на 100 км. Кроме того, региональные суды заранее запретили перекрывать тоннели, чтобы не мешать проезду экстренных служб. К забастовке присоединились и некоторые детские сады, а еще предприятия по вывозу мусора.

В чем уникальность забастовки 27 марта

Сами немцы называют забастовку транспортников «исторической» или «мегазабастовкой» (Mega-Streik). Это самая крупная стачка работников транспортной сферы за последние 30 лет — с 1992 года.

Ожидается, что в забастовке примут участие около 350 тысяч человек. Организаторы называют забастовку «предупредительной». Она продлится всего сутки, но не исключено, что последует продолжение — например, на пасхальных каникулах или уже после католической Пасхи (в этом году она приходится на 9 апреля).

Фото: Alexander Pohl/Keystone Press Agency/Global Look Press Работники железнодорожного и авиатранспорта бастуют в Мюнхене

Чего добиваются бастующие?

В EVG настаивают, что сотрудники «страдают от высокой инфляции на фоне затянувшегося тарифного спора и шокового скачка цен».

Союз транспортников требует повысить зарплату работников Немецких железных дорог (Deutsche Bahn) на 12%, или как минимум на €650 в месяц. Кроме того, он сопротивляется «антиобщественным инициативам» концерна по сокращению отпусков сотрудников.

Профсоюз Verdi (объединяет общественных служащих и транспортников, а также работников почты, СМИ, банков, страховых компаний и госслужащих) призывает повысить зарплату работникам на 10,5%, или как минимум на €500 в месяц.

Почему устроили забастовку именно сейчас?

Немецкие СМИ признают, что Verdi и EGV нарушили если не закон, то негласные правила игры. Профсоюзы приурочили «забастовку века» к раунду переговоров с представителями власти, который проходит 27--29 марта в Потсдаме.

Глава Германского объединения земельных округов Райнхард Загер уверен, что организаторы используют забастовку как элемент шантажа и давления, «неуместную демонстрацию силы» как раз в тот момент, когда стороны сели за стол переговоров.

Эксперты связывают масштаб акции и с личными амбициями нового председателя EVG 58-летнего Мартина Буркерта. Он заступил на свой пост лишь в октябре 2022-го и спустя менее полугода «решился на свою первую предупредительную забастовку, которая выходит за все мыслимые рамки».

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press В международном аэропорту Бонн-Кельн объявлен «день тишины»

Можно ли устраивать забастовки в Германии

Для Германии, где развито профсоюзное движение, в забастовках нет ничего необычного и противозаконного. Право немецких трудящихся на забастовки закреплено в статье 9 Основного закона (конституции) ФРГ. Если о них объявляется заранее, акция считается законной. Это и есть «предупредительная» забастовка.

Нелегальными признаются массовые забастовки (с участием более 75% процентов членов профсоюза отрасли), если они проводятся стихийно. Но такое случается нечасто. Кроме того, работники не имеют права бастовать в период действия тарифного соглашения, это тоже накладывает на них ограничения.

Часто ли бастуют немцы?

Самой продолжительной в истории ФРГ признана забастовка рабочих металлообрабатывающей промышленности. Она началась в октябре 1956 года в земле Шлезвиг-Гольштейн и продолжалась до февраля 1957-го. В ней приняли участие 34 тысячи человек. Рабочие требовали улучшения условий труда, в том числе выплат по больничному. В итоге им удалось добиться своего.

Считается, что немцы бастуют реже, чем, например, канадцы, испанцы или французы. Однако новости о забастовках довольно часто появляются в немецких СМИ. В последние годы особенно часто проводили акции бортпроводники и пилоты крупнейшей национальной авиакомпании Германии Lufthansa.

Какие неудобства создала забастовка людям

Немецкие СМИ и соцсети переполнены свидетельствами немцев и иностранцев, застрявших в немецких аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автобусных станциях. Так или иначе пострадали миллионы пассажиров, передают журналисты.

Молодожены из Мексики пожаловались корреспонденту Bild, что застряли в Берлине, откуда собирались общественным наземным транспортом ехать в Венецию в свадебное путешествие. «Информации об альтернативных маршрутах у нас нет. Никто не может нам помочь, и мы просто в растерянности. Совершенно непонятно, что делать», — пожаловалась изданию Вероника Ламелас.

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press Аэропорт Берлин-Бранденбург — один из немногих, который не присоединился к забастовке

Пара, прибывшая накануне в аэропорт Франкфурта из отпуска в Южной Африке, вынуждена была ночевать на местном автовокзале. «Будем ждать, когда придет наш автобус. Таксисты запросили с нас 170 евро! Уж лучше мы подождем еще немного», — поделились супруги.

В аэропорту Мюнхена застрял целый класс итальянских школьников. А 20-летняя немка Мария Госсен, возвращавшаяся из Анталии, с удивлением узнала, что их борт приземлился в Мюнстере вместо Кельна. Благо это одна и та же федеральная земля — Северный Рейн - Вестфалия, но расстояние между ними почти 150 км. «Вероятно, был автобусный трансфер, но я об этом ничего не знала», — рассказала девушка.

«Затишье перед бурей»: какие последствия может иметь забастовка

«Каким бы ни был исход тарифного спора, политический откат будет значительным. Он оставит глубокий след на всем государственном секторе — будь то общественный транспорт, социальная сфера, климатические проекты. Под влиянием инфляции, нехватки персонала и других проблем они продолжат катиться по американским горкам, затрагивая каждого гражданина, — уверен эксперт деловой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Джаспер Альтенбокум. — Забастовка выглядит как шторм, но на самом деле это всего лишь затишье перед бурей».

«За эту забастовку придется заплатить всем», — считает исполнительный директор Федеральной ассоциации немецких работодателей Штеффен Кампетер в интервью Bild.

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press Поезда дальнего следования не ходят во многих землях Германии

«Мы говорим „да“ праву на забастовку, но „нет“ — непропорциональным акциям. Эта забастовка затрагивает миллионы людей и абсолютно несправедлива — например, по отношению к матерям-одиночкам или к трудолюбивым людям, которые ездят на работу. Уже ясно, что последствия будут ощущаться только в среднесрочной перспективе, например через более высокие налоги и сборы», — отметил Кампетер.

Глава Немецкого союза городов и общин Герд Ландсберг также признал в беседе с Bild, что муниципалитеты «будут вынуждены повысить плату за вывоз мусора, за вход в городские бассейны или налог на имущество, а заодно урезать бюджет на ремонт государственных школ». А им сейчас и так не хватает около €43 млрд.

Ударит ли забастовка по Шольцу и его кабмину?

«Профсоюзы усиливают давление, и следующие забастовки могут оказаться чувствительными для Шольца», — признает Die Welt. При этом издание уточняет, что нынешняя стачка не несет непосредственной угрозы его «светофорной коалиции». Во-первых, Германии не привыкать к забастовкам. Во-вторых, ухода Шольца никто не требует. В-третьих, ни одна из забастовок не приводила к отставке правительства.

Эксперты проводят параллели с масштабной забастовкой работников общественного сектора в 1974 году, когда канцлером ФРГ был Вилли Брандт — тоже социал-демократ, как и Шольц. Главным требованием было повышение заработной платы на 11%. «Годы нефтяного бума закончились. Немцы переживали трудные времена, хотя и не хотели себе в этом признаться», — отмечает колумнист делового издания Handelsnlatt Райнер Нарендорф.

Фото: IMAGO/Eberhard Thonfeld/Global Look Press Канцлеру Олафу Шольца не грозит отставка из-за забастовки

Он напоминает, что переговоры между профсоюзами и властями были очень трудными, причем Брандт не занял сторону трудящихся. Канцлер пошел на конфронтацию с профсоюзами, а те объявили забастовку по всей стране. Она началась с театров, которые принялись отменять спектакли, и перекинулась на водителей автобусов и мусоровозов. Кстати, многие немцы были возмущены хаосом и несли свой мусор прямо к порогу дома главы профсоюза госслужащих ÖTV Хайнца Клункера. В конце концов, стороны достигли перемирия.

Примечательно, что в том же 1974 году Вилли Бранд подал в отставку, однако вовсе не из-за забастовки: его карьеру перечеркнул скандал с разоблачением шпиона ГДР — агента штази Гюнтера Гийома, который был одним из ближайших соратников Брандта в качестве консультанта по партийным делам. «Сравнивать нынешнюю ситуацию с 1974 годом некорректно еще и потому, что Олаф Шольц в молодости отстаивал права трудящихся как юрист. Поэтому очень вероятно, что в этом споре он займет позицию, которая будет кардинально отличаться от линии Брандта полвека назад», — считают в самом профсоюзе Verdi.