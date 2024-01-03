В Британии из-за протестов врачей сорваны более миллиона приемов и операций

Фото: Krisztian Elek/Keystone Press Agency/Global Look Pressd

Тысячи врачей-интернов в Англии объявили шестидневную забастовку, которая станет самой продолжительной в истории Национальной службы здравоохранения (NHS), сообщает The Sun. По данным издания, оказание плановой медицинской помощи фактически будет поставлено на паузу, в общей сложности сорваны более миллиона приемов и операций.

По данным издания, сейчас уже отменено около 970 тысяч приемов и операций. В ближайшие дни ожидается еще 100 тысяч отмен. При этом BBC сообщает, что за время забастовок, которые начались год назад, уже отменено более 1,2 млн приемов. Отмечается, что 86,3 тысячи представляли собой больничные осмотры и плановые операции.

Врачи-интерны в Великобритании составляют примерно половину всех лечащих специалистов службы. Главный врач NHS Стивен Поуис отметил, что забастовка пришлась на один из самых загруженных периодов для службы здравоохранения, когда наблюдается рост числа респираторных заболеваний в стране.

Помимо того, что забастовки влияют на плановую медицинскую помощь, они оказывают давление на более широкий спектр услуг, а приоритет неотложной помощи отвлекает персонал от других областей, — прокомментировал он.

Врачи-интерны требуют поднять им зарплату на 35%, чтобы компенсировать снижение зарплат на 26% в реальном исчислении на протяжении последних 15 лет. Младшие врачи в Уэльсе также планируют объявить забастовку, а в Северной Ирландии вопрос об этом все еще обсуждается. Тем временем в Шотландии было достигнуто соглашение об оплате труда.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам, восстановить прежний порядок лицензирования коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные транспортным компаниям с Украины после 24 февраля 2022 года. По причине забастовки на границе образовались многокилометровые очереди из большегрузов.