За время спецоперации 400 общин на Украине покинули Московский патриархат

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С начала российской военной операции более 400 общин по всей Украине утвердили свой выход из подчинения Московскому патриархату, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Православной церкви Украины. Покинувшие Московский патриархат общины последовали томосу об автокефалии и присоединились к Православной церкви Украины.

Отмечается, что только в Хмельницкой области более ста общин отказались в дальнейшем находиться в подчинении УПЦ МП. Кроме того, около 50 приходов перешли в непосредственное руководство Митрополита Эпифания.

С 2018 года на Украине существуют две православные церкви: УПЦ МП, которая является самоуправляемой церковью в составе Русской православной церкви, и Православная церковь Украины, которая образовалась путем слияния неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. ПЦУ признана Константинопольским патриархатом, РПЦ ее не признает.

В конце марта в Верховную раду Украины был внесён законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви, а также об изъятии её недвижимости и иного имущества. По данным законопроекта, правительство Украины со дня опубликования закона должно «распорядиться объектами недвижимого имущества и движимых вещей», находящихся либо в собственности, либо в аренде или на «других основаниях в распоряжении у организаций», деятельность которых запрещена в рамках данного закона.

Как заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, эта инициатива в случае одобрения лишь усугубит общественное противостояние в религиозной сфере и вызовет ещё больше ненависти и насилия. Он выразил надежду, что киевским законодателям «хватит благоразумия» оценить последствия принятия подобного документа.