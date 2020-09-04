За сутки коронавирусом в Италии заразились 1,7 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/5874deb4-eece-11ea-8e72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Global Look Press

За прошедшие сутки в Италии коронавирус выявили более чем у 1700 человек. Этот суточный прирост — рекордный с 2 мая. Тогда за сутки было зафиксировано 1733 заболевших.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 274 644, из которых излечились 209 027 и умерли 35 518, — сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения Италии.

Число заражений коронавирусом растёт во всех областях Италии, больше всего случаев зарегистрировано в северных Ломбардии и Венето, а также в столичной Лацио. Число госпитализированных увеличилось до 1,6 тысячи человек, 121 пациент находится в отделениях интенсивной терапии. Медики отмечают, что с начала августа число пациентов с коронавирусом в итальянских реанимациях возросло в три раза.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки российские медики поставили диагноз COVID-19 5110 пациентам. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни. Такие данные приводит оперштаб. Больше всего новых заболевших в Москве — 692. Следом идут Санкт-Петербург (193), Московская (164), Нижегородская (145) и Ростовская (142) области. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 015 105 случаев коронавируса. Значительная часть из них — 832 747 человек (+5812 за сутки) — уже выздоровели. За весь период зафиксировано 17 649 летальных исходов (+121 за сутки). Учитывая умерших и поправившихся, COVID-19 в настоящее время болеют 164 709 жителей России.