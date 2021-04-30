За особые достижения: Елизавета II наградила бренд секс-игрушек

https://static.news.ru/photo/45302536-aac9-11eb-8903-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: xochu-vse-znat.ru

Королевской эмблемой наградила бренд секс-игрушек Lovehoney британская королева Елизавета II. Об этом сообщает издание Metro.

По словам королевы, в компании наблюдается неуклонный рост, он важен для развития внутренней экономики страны. С 2015 года продажи фирмы за границей увеличились с 12 миллионов фунтов стерлингов до 56 миллионов, показав рост 365%.

Коммерческий директор компании Дебби Бонд рассказала, что подобное монаршее покровительство поможет создать больше рабочих мест.

Кроме того, по мнению руководителя фирмы, одобрение королевской семьи свидетельствует о том, что покупатели и торговые точки «как никогда раньше используют товары для сексуального здоровья».

Ранее сообщалось, что Елизавета II ответила на письмо школьницы из России.