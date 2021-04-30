За особые достижения: Елизавета II наградила бренд секс-игрушек

Королевской эмблемой наградила бренд секс-игрушек Lovehoney британская королева Елизавета II. Об этом сообщает издание Metro.
По словам королевы, в компании
Коммерческий директор компании Дебби Бонд рассказала, что подобное монаршее покровительство поможет создать больше рабочих мест.
Кроме того, по мнению руководителя фирмы, одобрение королевской семьи свидетельствует о том, что покупатели и торговые точки «как никогда раньше используют товары для сексуального здоровья».
Ранее сообщалось, что Елизавета II ответила на письмо школьницы из России.