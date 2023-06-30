За ночь во Франции задержали 875 человек в ходе беспорядков

Фото: Aurelien Morissard/XinHua/Global Look Press

Во Франции в ночь 30 июня в ходе беспорядков были задержаны 875 человек, сообщило издание Le Monde. В стране трое суток продолжаются протесты из-за убийства 17-летнего подростка, застреленного полицейским.

Всего в ночь с четверга на пятницу во Франции было арестовано 875 человек, в том числе 408 человек в Париже и его пригородах. <...> В общей сложности прошлой ночью были повреждены 492 здания, сожжены 2000 автомобилей, произошло 3880 пожаров на дорогах общего пользования, согласно данным, предоставленным президентом Эммануэлем Макроном на встрече в Матиньоне, — говорится в публикации.

Массовые беспорядки во Франции начались 28 июня, когда в городе Нантере люди вышли на улицы из-за убийства подростка, предположительно, алжирского происхождения, которого в СМИ называют Наэль. Протесты вылились в стычки с полицейскими, которых закидывали камнями, петардами и зажигательными смесями.

На фоне беспорядков президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось экстренно покинуть саммит Евросовета в Брюсселе. Лидер страны отправился в Париж, чтобы провести заседание межведомственной кризисной группы. По данным СМИ, французские власти не исключили введения ЧС в Париже.