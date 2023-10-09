Премьера Польши Моравецкого заподозрили в связях с педофилом

Фото: Adam Warżawa/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Польские журналисты обвинили премьер-министра страны Матеуша Моравецкого в связях с бизнесменом, осужденным за педофилию, сообщает EADaily. При этом разоблачительный материал был опубликован в местных СМИ за неделю до парламентских выборов в республике.

Журналисты выяснили, что в 2020 году глава строительной компании из Кракова Адам Заремба-Шметаньский был приговорен к трем годам тюрьмы за развратные действия в отношении 12-летней девочки, однако по какой-то причине судебное решение в силу так и не вступило. По информации местных СМИ, бизнесмен не только остался на свободе, но и продал правительству страны здание частной клиники в Катовице за 205 млн злотых.

Издание уточняет, что прозрачность сделки контролировало Центральное антикоррупционное бюро Польши, а в церемонии открытия больницы принял участие лично глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

Комментируя публикацию, представитель правительства Петр Мюллер заявил, что в последние дни предвыборной кампании оппозиция в лице партии «Гражданская платформа» использует любую «ложь и манипуляции».

Ранее экс-премьер Польши Дональд Туск из оппозиционной партии «Гражданская платформа» организовал в центре Варшавы массовое протестное шествие. Участники акции обвинили власти в нарушениях закона, стремлении вывести страну из ЕС, коррупции и ограничении прав женщин.