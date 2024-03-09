За настройку российских каналов в Латвии арестован телевизионный мастер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В латвийском населенном пункте Ницгале полиция задержала и арестовала телевизионного мастера, который за деньги настраивал российские каналы, вещание которые запрещено в стране, передает Delfi. После задержания сотрудники полиции провели серию обысков в собственности мастера и у его абонентов. Всего выявлен 181 клиент.

Возбуждено уголовное дело по статье 208 Уголовного закона - за занятие предпринимательством, в отношении которого действует специальный запрет. Такое нарушение может наказываться лишением свободы на срок до трех лет, временным лишением свободы, общественными работами или штрафом. Также возможна мера в виде запрета заниматься бизнесом.

Ранее правительство Латвии согласовало список товаров из России и Белоруссии, ввоз которых в страну будет запрещен с 8 марта. Под ограничения подпали продукты растительного и животного происхождения, включая пшеницу, рожь, ячмень, овес и кукурузу. Кроме того, латвийские власти запретили импорт риса, зернового сорго, гречихи, картофеля, помидоров, огурцов, лука, чеснока, капусты, моркови, свеклы, репы, редиса и других овощей. Также в список попали фрукты и ягоды в свежем, замороженном, сухом и консервированном виде, включая яблоки, груши, ананасы, манго, цитрусовые, виноград, дыни, арбузы, абрикосы, сливы и персики.