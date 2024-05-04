«За нас никто воевать не будет»: бойцы ВСУ сообщили о критической проблеме ZDF: ВСУ пожаловались на острую нехватку механиков и запчастей для техники

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку механиков, материалов для ремонта военной техники и запчастей, сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на украинских бойцов. По их словам, приходится долго ждать недостающих элементов для починки вооружения.

Солдаты ремонтного батальона не строят иллюзий по поводу положения на фронте, несмотря на новые обещания Запада, — говорится в материале.

Как рассказали солдаты, все, что было поломано на поле боя и может быть хоть наполовину восстановлено, попадает в ремонтный цех. Они подчеркнули, что это нелегкая задача для мужчин в батальоне. Один из украинских военных заявил, что за них «никто воевать не будет».

Ранее бывший генеральный прокурор и экс-глава Министерства внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил, что на спокойных участках фронта ВСУ укомплектованы на 70%, в то время как в зоне наступления российских войск — лишь на 40%. По его мнению, Киеву пора объявить населению, что настал «критический момент» и армия нуждается в пополнении. Луценко также выразил сомнения, что у властей Украины есть какой-либо план по ведению конфликта.