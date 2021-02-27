Южноафриканский штамм COVID-19 выявили в Хорватии

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Первые два случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса зафиксированы в Хорватии. Об этом заявила эпидемиолог Хорватского института общественного здравоохранения Горанка Петрович.

Она отметила, что из 300 исследованных образцов, которые были отправлены Хорватией в Европейский центр по контролю над заболеваниями, в 60 был выявлен британский штамм и в двух — южноафриканский.

Эпидемиолог пояснил, что двое заразившихся некоторое время назад вернулись из Занзибара. Уже во время поездки у них развились симптомы и в соответствии с процедурой при пересечении границы они были отправлены на тестирование.

По словам Петрович, проблема с данной этой мутацией заключается в том, что она более заразна, чем обычный коронавирус. Кроме того, существующие вакцины могут оказаться неэффективными против неё, сообщает N1.

В Хорватии с начала пандемии коронавирусом заразились 242,6 тысячи человек. Из них 223,8 тысячи выздоровели и 5,5 тысячи скончались. Первый случай заражения был выявлен около года назад.

Как писал NEWS.ru, в австрийском Тироле обнаружили крупнейший в Европе очаг южноафриканского штамма коронавируса. По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, в регионе выявлены 293 случая заражения данным вариантом COVID-19.