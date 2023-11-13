Южная Корея по просьбе США продолжит оказывать помощь Украине

Фото: defense.gov

Правительство Южной Кореи продолжит оказывать помощь Украине по просьбе США, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны республики Син Вон Сика после переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином в Сеуле. Киев получал с юга Корейского полуострова гуманитарную и финансовую помощь, а также военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели и бронежилеты.

Правительство Республики Корея оказывало помощь Украине, в том числе гуманитарную. США попросили, чтобы Южная Корея оказала дополнительную помощь Украине. На это я ответил, что Республика Корея продолжит оказывать помощь и поддержку, — сказал южнокорейский министр обороны.

В начале сентября южнокорейский президент Юн Сок Ель пообещал отправить Украине $2,3 млрд для восстановления страны, передавало агентство Yonhap. По словам главы государства, такой шаг продемонстрирует «ответственную роль» Сеула в установлении мира на Украине.

Встреча Син Вон Сика и Остина прошла 13 ноября в рамках ежегодного двустороннего совещания по безопасности. США и Южная Корея впервые с 2013 года подписали обновленную стратегию сдерживания КНДР в связи с развитием ее ядерной и ракетной программ.