Ющенко рассказал, как в ЕС призывали Зеленского начать переговоры Ющенко: лидеры Евросоюза призывали Зеленского начать переговоры

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Лидеры стран Евросоюза пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского приступить к дипломатическому урегулированию ситуации в стране. Так заявил экс-глава государства Виктор Ющенко в интервью «Украинской правде». Он не стал называть конкретных имен, но отметил, что европейские политики приезжали на Украину «толпой».

Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: «Садись за стол, садись за стол [переговоров], потом разберемся», — сказал Ющенко.

Также политик напомнил, что к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине призывали бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

При этом сам Ющенко отверг возможность дипломатического решения конфликта с Россией.

Минувшим летом бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко обратились к лидерам государств с просьбой помочь в эвакуации с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе оставшихся бойцов Нацгвардии Украины и гражданских лиц.