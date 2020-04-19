Юрия Шатунова удивило поведение жителей Германии во время пандемии

https://static.news.ru/photo/4d3c6d66-81d0-11ea-bacb-fa163e074e61_660.jpg Фото: yuriy_shatunov/instagram

Певец Юрий Шатунов, переехавший жить в Германию, рассказал, как ведут себя её жители во время пандемии и связанных с ней ограничений.

Артиста привело в недоумение то, что местное население действительно опустошило запасы туалетной бумаги в супермаркетах. Об этом он рассказал в эфире шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».

Я, честно говоря, не понимаю, для чего. Туалетной бумагой, я думаю, от вируса не спастись, — удивился Шатунов.

Также он отметил, что большая часть населения Германии соблюдает правила карантина и не собирается большими группами.

Как писал NEWS.ru ранее, институт Роберта Коха подсчитал число заражённых граждан Германии. За сутки оно выросло на 3609 человек. Всего их оказалось более 137 тысяч. Наибольший прирост заметен в Баварии, Баден-Вюртемберге, Берлине и Северном Рейне — Вестфалии.