Юристам из ЕС запретили консультировать фирмы из России по вопросам санкций

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Российские компании не смогут обращаться к европейским юристам за консультациями по вопросам санкций, сообщает РБК со ссылкой на обновленные разъяснения Еврокомиссии по предоставлению услуг в условиях санкций. Однако специалисты из ЕС смогут оказывать услуги зарубежным дочерним предприятиям российских компаний, если это происходит не в интересах «материнской» фирмы.

В издании уточнили, что исключение также сделано для судебного представительства.

По информации РБК, в ЕК добавили, что санкции Евросоюза обязаны соблюдать исключительно европейские компании, так что за разрешениями на проведение сделок или транзакций в национальные компетентные органы обращаются именно они.

Ранее юрист Александр Хаминский, комментируя идею спикера Госдумы Вячеслава Володина об отмене льгот и повышении налогов для уехавших россиян, напомнил, что перед Конституцией РФ все равны. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что согласно законодательству, отъезд и въезд в страну не может быть основанием для для ужесточения налоговой политики.

Юрист предположил, что, говоря о выехавших из страны в течение последних десяти месяцев, Володин имел в виду сотрудников IT-сферы. Правозащитник отметил, что именно в этой отрасли фактическое местонахождение работников не играет никакой роли.