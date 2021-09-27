Юрист назвала нелепостью полный запрет российских артистов на Украине

Предложение продюсера и шоумена с Украины Игоря Кондратюка ввести в стране полный запрет на российских артистов является нелепым. Об этом заявила украинский юрист и общественный деятель Татьяна Монтян. Её также изумило, что он молчал столько лет и только сейчас вдруг заговорил об этом, пишет «ПолитРоссия».

Почему он ждал целых восемь лет, а не накорябал свою петицию с самого начала? — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее Игорь Кондратюк заявил, что хочет, чтобы глава Украины Владимир Зеленский ввёл полный запрет на гастроли российских артистов, а также добился удаления их из Apple Music. Как отметил он в петиции к президенту, для него «дико и бесчестно, что на восьмом году войны на Украине не запрещены гастроли российских артистов».

Монтян назвала нелепой подобную инициативу Кондратюка, поскольку она не предусматривает запрет на гастроли украинцев в России.

А почему только полностью выпилить российских артистов из украинского пространства? Украинским артистам надо запретить зарабатывать агрессорские рубли: никаких гастролей, никакой музыки в российском Apple Music. Ни одной агрессорской копейки в государственный бюджет Украины! — сыронизировала юрист.

Накануне сообщалось, что телеканал «Интер» на Украине в пятый раз за год проверят из-за показа нескольких фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, а также картины «Д'Артаньян и три мушкетёра», так как там снялись внесённые в стране в чёрный список актёры.

В июне этого года Министерство культуры и информационной политики Украины обновило перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства.