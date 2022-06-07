Юрист-международник: Великобритании лучше признать ДНР

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Великобритании лучше де-факто признать независимость ДНР, заявил в беседе с NEWS.ru юрист-международник Константин Семенко. По его словам, таким образом британские власти смогут юридически защитить своих граждан, которые сейчас находятся под стражей в республике из-за участия в боевых действиях.

В их случае лучше де-факто признать ДНР, чем участвовать в процессе обжалования приговора суда в республике в отношении своих граждан. По моему мнению, это гораздо более правильное решение властей Великобритании, чем решение стоять на позиции непризнания республик и оставить без защиты своих граждан, — заявил Семенко.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что британским наемникам может грозить смертная казнь из-за тяжких обвинений. 4 июня в Генпрокуратуре ДНР сообщили о завершении расследования уголовных дел в отношении британцев Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также марокканца Саадуна Брагима.