ЮНЕСКО привлекли к ситуации со сносом памятника солдату «Алеше» в Пловдиве

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Памятник солдату «Алеше» в Пловдиве

Директор Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников обратился к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле с просьбой не допустить сноса памятника солдату «Алеше» в болгарском Пловдиве, сообщает ТАСС. Он заявил, что это нарушает нормы международного права, права национальных меньшинств и реабилитирует нацизм.

Прошу вас на основании обращения принять меры по защите памятников освободителям Советской армии и поднять вопрос об осуждении действий властей Болгарии по сносу памятников воинам-освободителям, — заявил он в обращении.

Отмечается, что депутаты городского совета Пловдива рассматривают возможность демонтировать монумент — его собирались перенести с холма Освободителей в Музей социалистического искусства в Софии. При этом в городе Софии ранее уже снесли мемориальный комплекс — памятник Победы Советской армии, другие мемориалы также оказались под угрозой. Мельников подчеркнул, что подобные решения являются исторически несправедливыми и противоречат Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, принятой Генассамблеей ООН в 1972 году.

При этом 18 января стало известно, что горсовет Пловдива снял с повестки вопрос о переносе памятника. В защиту монумента выступила Болгарская социалистическая партия (БСП).

Также власти болгарской Варны вернули на постамент бюст русского дипломата графа Николая Игнатьева, который ранее сбили вандалы. Этот случай стал уже вторым покушением на мемориал. Памятник графу был установлен в болгарском городе в начале прошлого века в знак признания его дипломатических заслуг.