Юная горнолыжница умерла прямо во время тренировки перед соревнованиями Горнолыжница Марго Симон скончалась во время тренировки в Валь-д'Изер во Франции

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Французская горнолыжница Марго Симон скончалась во время тренировки в Валь-д'Изер, пишет RMC Sport со ссылкой на заявление французского курорта. Девушке было 18 лет. Отмечается, что спортсменка умерла 24 апреля в результате несчастного случая, который произошел перед соревнованиями Red Bull Alpine Park.

С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти талантливой молодой спортсменки Марго Симон в результате несчастного случая, — сообщили в Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Врач неотложной помощи оперативно отреагировал на инцидент, однако попытки реанимировать Симон оказались безуспешными. Точные обстоятельства трагедии пока неизвестны, однако представители курорта заверили, что условия на трассе были хорошими. Турнир уже отменили.

Ранее сообщалось, что фотограф из Екатеринбурга Дарья, впавшая в кому восемь дней назад в Таиланде, скончалась. Предварительно, у 33-летней девушки было заражение крови. Подруга россиянки пыталась спасти ее, собирая деньги на лечение и транспортировку. Однако, по ее словам, мозг Дарьи умер, и ее отключили от ИВЛ.

До этого на Эльбрусе нашли тела двоих погибших альпинистов. 22 апреля незарегистрированная туристическая группа из пяти человек на высоте 5,3 километра запросила помощь. Оказалось, что у двоих из них случилась горная болезнь. К поисковой операции были привлечены 16 сотрудников МЧС России и три единицы техники.