Крупная международная сеть супермаркетов Tesco оказалась вовлечена в криминальный скандал. Оказалось, что при производстве товаров, который продаются под её маркой, используется принудительный труд заключённых в «китайских гулагах».
Вскрылось это почти случайно: шестилетняя девочка в Лондоне обнаружила на купленной в магазине совершенно новой открытке странное послание. Девочка его сути толком не поняла, а взрослых написанное повергло в шок. Безымянные авторы называли себя иностранными заключёнными в шанхайской тюрьме Цинпу в Китае. Они утверждали, что их заставляют работать против воли и просили сообщить о них правозащитникам,
Производителем открыток была указана компания Zheijiang Yunguang из восточной китайской провинции Чжэцзян. Один из бывших заключённых подтвердил, что их заставляли упаковывать открытки и подарочные наклейки Tesco на протяжении как минимум двух лет. Доходы от продажи этих открыток идут на благотворительные цели.
Представители сети супермаркетов заявили, что не знали об этой ситуации и что работа фабрики в Китае остановлена до завершения расследования. Его должна провести группа «местных экспертов».
Ранее NEWS.ru писал, что от принудительного труда — причём во всём мире — страдают и дети. В трудовом рабстве находится практически каждый десятый ребёнок, сообщили в ООН.
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