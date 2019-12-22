https://static.news.ru/photo/ddaaa0ac-24d3-11ea-8d24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крупная международная сеть супермаркетов Tesco оказалась вовлечена в криминальный скандал. Оказалось, что при производстве товаров, который продаются под её маркой, используется принудительный труд заключённых в «китайских гулагах».

Вскрылось это почти случайно: шестилетняя девочка в Лондоне обнаружила на купленной в магазине совершенно новой открытке странное послание. Девочка его сути толком не поняла, а взрослых написанное повергло в шок. Безымянные авторы называли себя иностранными заключёнными в шанхайской тюрьме Цинпу в Китае. Они утверждали, что их заставляют работать против воли и просили сообщить о них правозащитникам, передают «Вести».

Производителем открыток была указана компания Zheijiang Yunguang из восточной китайской провинции Чжэцзян. Один из бывших заключённых подтвердил, что их заставляли упаковывать открытки и подарочные наклейки Tesco на протяжении как минимум двух лет. Доходы от продажи этих открыток идут на благотворительные цели.

Представители сети супермаркетов заявили, что не знали об этой ситуации и что работа фабрики в Китае остановлена до завершения расследования. Его должна провести группа «местных экспертов».

Ранее NEWS.ru писал, что от принудительного труда — причём во всём мире — страдают и дети. В трудовом рабстве находится практически каждый десятый ребёнок, сообщили в ООН.