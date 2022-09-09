«Нет причин доверять русским»: ЕС введет строгие ограничения на визы Yle: въезд в ЕС из России разрешат только по семейным обстоятельствам и журналистам

Фото: Frank Ossenbrink via imago-images.de/Global Look Press

Илва Йоханссон

Евросоюз введет строгие ограничения на туристические визы для россиян, заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. Как передает финская Yle, понедельника такие документы будут доступны только по гуманитарным причинам, семейным обстоятельствам и для журналистов.

Больше нет причин доверять русским. Для россиян быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом, это привилегия. И эту привилегию мы больше не хотим отдавать русским, — сказала Йоханссон.

Решение Евросоюза означает, что с 12 сентября визовый сбор увеличится с €35 до €80. Кроме того, россиянам потребуется предоставлять дополнительные документы. Отягощение процедуры этими способами приведет к увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.

На прошлой неделе главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Праге обсуждали приостановку действия соглашения об упрощении выдачи виз с Россией. Такая мера сделает процесс получения разрешительных документов более длительным, сложным и дорогим.

В ответ на это представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в проведении неразумной политики «сжигания мостов» между людьми. В тоже время дипломат отметила, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.