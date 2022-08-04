Yle узнала, что стал делать с газом «Газпром» после сокращения поставок ЕС Yle: «Газпром» начал сжигать газ после сокращения поставок в Европу по «Северному потоку»

«Газпром» уже в течение нескольких недель продолжает сжигать газ вблизи российско-финской границы недалеко от компрессорной станции (КС) «Портовая», где установлены турбины газопровода «Северный поток», сообщает Yle. По данным NASA и очевидцев, пламя на КС стало вспыхивать ежедневно, начиная с 17 июня. При этом других очагов воспламенения около станции не было.

Согласно спутниковым снимкам системы мониторинга пожаров NASA, каждый день с 17 июня на компрессорной станции «Портовая» российского газового и нефтяного концерна «Газпром» обнаруживают пламя. Других очагов возгорания в районе станции не было, — сообщает телерадиокомпания.

Дачник Ари Лайне заметил пламя 24 июля во время поездки на остров Ланскери. По его словам, огонь над кронами деревьев можно было заметить в том направлении, где находится «Портовая».

Я определил направление и начал задаваться вопросом, идет ли он с той же стороны, что и заправочные станции. Да, это соответствовало направлению, — заявил Лайне.

Ранее стало известно, что поставки газа по «Северному потоку» из-за остановки работы второй турбины снизятся до 20% максимальной мощности трубопровода. Сокращение транзита началось с 07:00 мск 27 июля. Ежесуточно в Европу будет поставляется не более 33 млн кубометров при плановом объеме в 167 млн.