Yle: поставляемое на Украину оружие появилось у финских преступников

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Оружие, которое поставлялось на Украину, появилось в руках представителей преступного мира в Финляндии, сообщает Yle со ссылкой на комиссара криминальной полиции Кристера Альгрена. По его словам, оно распространяется и в ряде других стран Европы.

У нас есть признаки того, что поставляемое на Украину оружие уже находится в Финляндии. Оружие также было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах, — сказал комиссар.

Он пояснил, что речь, в частности, идет о штурмовых винтовках. Предположительно, они поставляются в Финляндию контрабандными путями, налаженными байкерской группировкой Bandidos MC, у которой есть свои отделения во всех крупных украинских городах.

Ранее сообщалось, что в даркнете начали появляться крупные магазины, где можно приобрести широкий ассортимент оружия с Украины. Продавцы обещают доставить заказы во многие страны, в том числе в США, Германию и государства Африки. Генсек Интерпола Юрген Шток предупреждал, что значительная часть оружия, которое поставляется Украине различными странами, может оказаться на черном рынке и попасть в руки преступников.