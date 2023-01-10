YLE: Финляндия отправит в Киев танки Leopard при поддержке других стран YLE: Финляндия рассмотрит поставки Киеву танков Leopard при участии других стран

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Танк Leopard II

Власти Финляндии отслеживают развитие ситуации по отправке Украине танков Leopard. В случае если страны Запада решатся на такой шаг, в Хельсинки готовы рассмотреть возможность и своего участия, сообщает телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на источники.

Издание Politico ранее сообщило, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке на Украину танков Leopard. На вооружении армии Финляндии имеется более 200 танков Leopard II.

Финляндия не принимала никаких решений относительно передачи этих танков. Однако, если появится группа из нескольких стран, поддерживающих передачу танков, Финляндия рассмотрит возможность участия, — подчеркивается в публикации.

Издание уточнило, что власти Финляндии ожидают решений от Берлина и других крупных западных столиц, первыми в Хельсинки не хотят принимать решение о поставках танков.

При этом, чтобы отправить в Киев танки Leopard II требуется реэкспортная лицензия Германии, где они производятся. Финские журналисты указали также на то, что кроме Германии, Польши и Финляндии, такие боевые машины имеются в Испании, Греции и Дании.

Ранее издание Politico сообщило, что Франция хочет добиться от Германии решения по отправке в Киев танков до начала саммита двух стран, который пройдет во второй половине января. Собеседник издания пояснил, что с целью «нарушить табу» на передачу Украине западных танков выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он объявил об отправке в Киев французских бронированных боевых машин, чтобы «немцы двинулись».