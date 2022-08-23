«Явный популизм»: эксперт оценил предложение разобрать «Северный поток — 2» Аналитик Юшков назвал популизмом предложение президента Польши разобрать «Северный поток — 2»

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look press

Инициатива президента Польши Анджея Дуды о демонтаже «Северного потока — 2» является популистским высказыванием, поскольку газопровод стал «символом влияния России», заявил NEWS.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, это затратная процедура с массой «подводных камней».

Здесь мы видим явный популизм. Это показывает насколько «Северный поток — 2» политизирован — из него создан символ России. Они демонизировали его годами, а по сути это обычный газопровод, они могли бы получать по нему газ. Но именно потому, что это «символ России», а не просто газопровод, они его не могут его запустить и хотят разобрать, — заявил Юшков.

Он также выразил недоумение, зачем нужно разбирать газопровод, если он и так не работает. Кроме того, эта инициатива связана со многими трудностями — например, где его демонтировать — только в территориальных водах Германии или также в международных водах. В последнем случае это уже будет провокация и Россия будет защищать свою собственность. Помимо этого, есть и технические трудности.

Если подойти к вопросу реалистически, то перед тем, как его разобрать, нужно откачать оттуда газ, поскольку он стоит под давлением. Если его откачают европейцы, то это будет воровство собственности «Газпрома», — напомнил эксперт.

По мнению Юшкова, также остро встанет вопрос стоимости такой авантюры. Процесс демонтажа газопровода трудоемкий, никто ничего подобного никогда не делал, так надо ли тратить деньги на глупые проекты во время экономического кризиса в Европе, задался риторическим вопросом специалист.

Идею Дуда высказал сегодня днем во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам польского лидера, строительство газопровода началось уже после присоединения Крыма к России, когда многие страны «задабривали» Кремль, чтобы продолжать вести бизнес как обычно, тогда как сейчас смена политики в отношении Москвы диктует необходимость избавления от «Северного потока — 2».

Ранее главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда заявил, что предстоящей осенью или зимой Германию ожидает «позорный» запуск газопровода «Северный поток — 2». Берлин будет вынужден согласиться на это из-за ухудшения ситуации с газом, а также с доставкой угля для электростанций в результате снижения уровня воды в Рейне.