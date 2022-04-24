Явка во втором туре выборов во Франции оказалась ниже, чем в 2017 году

Явка во втором туре президентских выборов во Франции по состоянию на полдень по часовому поясу Парижа (13:00 мск) составила 26,41%, передаёт телеканал BFM. Отмечается, что этот показатель почти на 2 процентных пункта ниже, чем было зафиксировано во втором туре выборов в 2017 году.

На выборах президента Франции в 2012 году во втором туре явка составляла 30,66%, напоминает BFM. Таким образом, это третьи президентские выборы, где явка приобретает отрицательный рост.

В 08:00 по парижскому времени во Франции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов. Граждане Франции выбирают между двумя кандидатами: нынешним президентом Эммануэлем Макроном, который занял пост главы государства в 2017 году, и депутатом парламента Марин Ле Пен.

Соперники встречаются во втором туре уже второй раз: в 2017 году Макрон лидировал по итогам выборов, получив 66,1% голосов, Ле Пен набрала 33,9% голосов.