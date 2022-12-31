Японский журналист из The Asahi получил легкое ранение в Киеве

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Работающий в Киеве журналист японской газеты The Asahi Ватару Сэкита заявил о том, что получил легкое ранение, передает ТАСС. О произошедшем он рассказал своему коллеге из агентства Kyodo.

Сэкита заявил, что сейчас находится в безопасности.

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По словам мэра Киева Виталия Кличко, 20 человек пострадали и один погиб в результате ракетных обстрелов города. 14 раненых граждан были доставлены в медицинские учреждения. Он также сообщил о ранении журналиста из Японии, добавив, что того госпитализировали.

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