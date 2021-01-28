Януковичу предъявили новое обвинение в госизмене

https://static.news.ru/photo/4f8b9b7a-61ac-11eb-ada8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывшего президента Украины Виутора Януковича вновь обвинили в государственной измене. По информации Государственного бюро расследований (ГБР) страны, это связано с подписание так называемых харьковских соглашений с Россией в 2010 году.

Как передаёт ТАСС письменное сообщение о подозрении в государственной измене экс-президенту Украины было выдвинуто 28 января следователями ГБР по согласованию с прокурором офиса генпрокурора страны.

Подписанные в Харькове соглашения касались условий пребывания Черноморского флота РФ и, по мнению следственных органов, нанесли вред суверенитету и территориальной целостности Украины, а также ее государственной и экономической безопасности. В генпрокуратуре полагают, что данные договоренности позволили России увеличить количество техники и личного состава на территории страны.

Соглашение об условиях пребывания Черноморского флота РФ было подписано представителями Украины и России 21 апреля 2010 года в Харькове. Документ предусматривал возможность пребывания российских военных кораблей в Крыму в течение 25 лет. В обмен на это Украина получала российский газ по цене на 30% ниже ранее обозначенной цены, но не более чем на $100 за каждую тысячу кубометров.

После присоединения Крыма к РФ в 2014 году Владимир Путин аннулировал действие соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.

В ноябре 2020 года для Виктора Януковича был отменён заочный арест по делу евромайдана. Апелляционный суд Киева назначил тогда новое рассмотрение ходатайства о мере пресечения в суде первой инстанции. Об этом писал NEWS.ru.

В ноябре 2013 года в центре Киева на майдане Незалежности начались демонстрации сторонников европейской интеграции. Это произошло после того, как руководство страны объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В дальнейшем между демонстрантами и силовиками начались стычки, а 20 февраля 2014 года произошла стрельба, в результате которой погибли 53 человека. В дальнейшем ответственность за произошедшее власти страны возложили на занимавшего в тот момент пост главы государства Виктора Януковича. Он был обвинён злоупотреблении полномочиями, госизмене и организации преступлений против участников протестов.

Сам Янукович покинул Украину, ему предоставлено временное убежище в РФ. У себя в стране он был заочно осуждён на 13 лет лишения свободы При этом сам бывший президент своей вины в случившемся не признаёт.