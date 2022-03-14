Янукович предлагал Зеленскому план урегулирования в Донбассе

Бывший президент Украины Виктор Янукович предлагал действующему главе государства Владимиру Зеленскому свой детальный план урегулирования ситуации в Донбассе. Он предполагал подписание мирного соглашения и реинтеграцию региона в Украину. Однако Зеленский этот план отверг, рассказал Янукович в интервью РИА Новости.

Моя команда начала работать с его (Зеленского — NEWS.ru) ближайшим окружением. <...> Было организовано несколько встреч. На эти встречах мы предложили план перемирия на Донбассе, он был детально, пошагово расписан, — рассказал Янукович.

Согласно плану, Киев и Донбасс должны были подписать мирное соглашение. За этим бы последовало создание международного фонда восстановления региона, а также его политическая, социальная и экономическая реинтеграция в Украину. Кроме того, в плане предусматривалось подписание гарантий безопасности США и России.

По словам Януковича, план был передан Зеленскому для ознакомления и вскоре был получен ответ о том, что действующую власть он не интересует. При этом переговорщики от президента Украины так и не дали точного ответа, в чём же состоит интерес Киева.

Янукович также отметил, что план по имплементации Минских соглашений был разработан в кратчайшие сроки, но его так и не удалось внедрить из-за бездействия Украины и США. Киев умышленно саботировал мирное урегулирование, а в Вашингтоне с приходом к власти Джо Байдена постоянно ссылались на «сложные дискуссии» и «внутренние противоречия».

Ранее Янукович обратился к Зеленскому с призывом остановить кровопролитие и найти возможность для прекращения боевых действий на Украине. При этом экс-президент попросил действующего принять решение без оглядки на «советчиков».