Ядовитые письма разослали по правительственным зданиям Брюсселя Politico: в правительственных зданиях Брюсселя нашли письма с ядом

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Полиция Бельгии обнаружила письма с ядовитым порошком в нескольких правительственных учреждениях, сообщает издание Politico со ссылкой на прокуратуру. По данным ведомства, послания, в частности, были найдены во Дворце правосудия, где заседает министр юстиции, и в здании госбезопасности страны. Экспертам удалось установить, что в письмах содержится бруцин.

Полиция нашла в нескольких правительственных учреждениях Брюсселя письма, содержащие ядовитый белый порошок — бруцин, — говорится в сообщении.

Вещество опасно для организма лишь при вдыхании. Никто из сотрудников госучреждений пострадать не успел. Личность отправителя на данный момент неизвестна, полиция занимается установлением всех деталей происшествия.

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