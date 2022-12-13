Ядерщик на шпильках: «трансвестит Байдена» уволен за кражи в аэропортах Как любитель переодеваться в женские наряды стал «первым небинарным человеком» в администрации США и подобрался к ядерным секретам Америки

Фото: Global Look Press/shutterstock

Меньше полугода продержался в Министерстве энергетики США 35-летний Сэм Бринтон — один из самых эпатажных чиновников в администрации Байдена. Вряд ли зампомощника секретаря в департаменте по ядерной энергетике привлек бы к себе столько внимания, если бы не его скандальный образ трансвестита. Инженера-ядерщика, который носит женские платья и макияж, называли первым «небинарным человеком», который в июне 2022 года вошел в федеральное правительство США. Однако в декабре министерство решило уволить Бринтона, заподозренного в серийной краже чемоданов в американских аэропортах. Как и зачем «ядерного трансвестита» подпустили к государственным секретам Америки — в материале NEWS.ru.

Не устоял перед платьями

«Небинарный ядерный гуру Байдена вылетел из команды из-за воровства», — такими заголовками пестрят американские СМИ. По данным следствия, специалист по отработанному ядерному топливу и утилизации отходов (именно эти вопросы Бринтон курировал в департаменте) оказался клептоманом. Дважды он забирал с багажной ленты чужие чемоданы — сначала в международном аэропорту имени Гарри Рида в Лас-Вегасе, а затем в аэропорту Миннеаполиса.

Фото: U.S. Department of Energy, Public domain, Wikipedia Инженер-ядерщик ходил в платьях в офис и на светские мероприятия

Первый инцидент произошел еще 6 июля. Тогда одна из пассажирок лишилась кейса «люксового бренда», набитого ювелирными украшениями, женской одеждой и косметикой на общую сумму примерно $3700. Однако по камерам наблюдения невозможно было опознать мужчину, схватившего чужой багаж. Разве что на нем была футболка с необычной — «радужно-ядерной» — символикой. Но никому в голову не пришло заподозрить сотрудника Министерства энергетики, тем более что Бринтон тогда был не при параде: не в платье, без косметики и даже без каблуков.

Он погорел на второй краже в сентябре. Полицейские заподозрили неладное, когда пассажир вылетел из Вашингтона без багажа, однако после приземления покинул терминал с дорогим чемоданом. Бринтона выдала все та же «радужная» майка. Бдительный полицейский из аэропорта Лас-Вегаса увидел в криминальных новостях сюжет из Миннеаполиса и сопоставил факты.

Сейчас Бринтон находится под арестом, суд над ним ожидается 19 декабря. Судя по всему, карьера активиста, активно продвигавшего ЛГБТ-повестку в федеральном министерстве при Байдене, бесславно закатилась.

Он, она, оно, они...

Со стороны кажется странным, что американские СМИ называют Бринтона не местоимением he («он»), но their («они»). Однако здесь нет никакой ошибки. Так просит обращаться к нему сам Сэм, именующий себя «персоной с изменчивым полом», или «небинарной личностью». Этот образ он активно продвигал на публике — надевал шпильки и платья не только в ночные клубы, но и в таком виде ходил в офис и появлялся на официальных мероприятиях.

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press Сэм Бринтон любил эпатировать публику

Журналистам Бринтон любил рассказывать о своем тяжелом детстве — он рос в провинциальном городке железнодорожников Перри (штат Айова) в семье баптистов. Консервативные родители не приняли особенность сына, отправив его на «конверсионную терапию». Так называют старые методы, призванные «обратить пациентов в правильную ориентацию». То, что описывал Бринтон, похоже на садистские опыты в медицинских кабинетах.

Но даже правозащитники, которые пишут об ЛГБТ-сообществе Америки, ставят под сомнение эти рассказы. В самых консервативных штатах Америки к 1990-м годам уже не использовали электрошокеры, ледяную воду и тому подобное. Журналисты-расследователи не нашли никаких следов «гей-врачевателей», а сам Бринтон их имена не помнит. Впрочем, это не помешало ему выступить со своим рассказом с трибуны ООН.

Быть можно дельным человеком?

Скандалом не преминули воспользоваться республиканцы, поставившие под вопрос компетентность ядерщика-трансвестита. Сенатор Трой Нелс от штата Техас призвал «немедленно уволить Бринтона и лишить его доступа к информации под грифом секретно».

Эта персона совершенно не соответствует отведенной ему роли в сфере национальной безопасности на высоком уровне, — заявил его коллега, сенатор от Арканзаса Том Коттон.

Еще одна группа конгрессменов направила петицию в Министерство энергетики с требованием «перестать заниматься местечковым популизмом и назначать только самых квалифицированных людей, способных повлиять на энергетический сектор Америки».

Вообще-то Сэм Бринтон — дипломированный инженер-ядерщик, за плечами у него учеба Канзасском государственном университете и в Технологическом университете Массачусетса. Он работал старшим аналитиком в Центре двухпартийной политики — вашингтонском «мозговом центре», который лоббирует технологии, позволяющие использовать ядерные отходы в реакторах нового поколения. Также Бринтон входил в совет директоров калифорнийской компании по хранению и утилизации отработанного топлива.

Однако на самый верх ядерщик-трансвестит попал лишь с приходом в Белый дом демократов, взявших курс на отход от «ретроградства» Трампа. На днях президент США Джо Байден торжественно подписал Закон об уважении брака, в котором упоминаются однополые союзы. Как сообщали СМИ, хозяин Овального кабинета пригласил на церемонию актера-трансвестита, который «выступает перед детьми в просветительских целях».

Фото: shutterstock Джо Байден взял курс на «гендерное разнообразие»

Очевидно, назначение Бринтона вписывалось в политику Байдена, который собирается баллотироваться на второй срок в 2024 году. Но что-то пошло не так.

Белый дом отказался комментировать скандал, утверждая, что это неполитический вопрос. Министерство энергетики также попыталось вывести Байдена из-под удара, — отмечает Daily Mail.

Тем временем июньский опрос центра Pew Research показал, что 60% американцев не верят в «небинарных людей» и считают по старинке, что половая принадлежность определяется при рождении и не может меняться. При таком раскладе у любителя женских нарядов Бринтона мало шансов превратиться в символ угнетаемого меньшинства Америки. Тем более что и с сайта Министерства энергетики США вдруг исчезли все упоминания о нем. Как будто сотрудника на шпильках и с красной помадой там никогда не было.