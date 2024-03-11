«Ощущение апокалипсиса»: бункер королевской семьи открыли для туристов В Эдинбурге открыли для туристов ядерный бункер королевской семьи

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В Эдинбурге открыли для туристов бункер времен Холодной войны, который был построен для спасения королевской семьи от ядерной атаки, сообщает The Mirror. Бомбоубежище было построено в 1950-х годах на глубине чуть более 30 метров под землей и хранилось в секрете в течение 30 лет.

Это была первая линия обороны Шотландии от угрозы ядерной войны. Позднее здание высотой более трех этажей было приспособлено для размещения 400 политиков и госслужащих. Там также находилась радиостанция BBC.

В 1996 году бункер продали местному бизнесмену Джеймсу Митчеллу. Теперь предприниматель решил сделать из помещения музей. Фотограф и режиссер Эндрю Брукс назвал бункер одним из самых жутких мест, которые он когда-либо посещал.

Я получил очень насыщенный опыт от изучения бункеров. Это, должно быть, одно из самых жутких мест, которые я посещал. В этом пространстве было настоящее ощущение апокалипсиса. <...> За несколько лет до нашего визита весь бункер был подожжен, поэтому все стены были черными от сажи, а каждая поверхность помечена и повреждена, — заявил Брукс.

Биограф президента Украины Владимира Зеленского Саймон Шустер ранее описал обстановку в киевском бункере главы государства. По его словам, в убежище есть кровать, гантели и стол для игры в пинг-понг. Бункер расположен под резиденцией Зеленского. Шустер заявил, что год провел рядом с украинским лидером и видел, как он жил в убежище в начале спецоперации.