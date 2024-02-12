Ядерное оружие вблизи Петербурга: чем грозит новый президент Финляндии

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Политологи допускают, что вряд ли Хельсинки допустят ядерное оружие на свое территорию

Новым президентом Финляндии выбрали экс-премьера страны Александра Стубба — политика, известного своей русофобией. Он уже заявлял, что не против транспортировки атомного оружия через территорию Суоми, и обещал продолжить жесткий курс в отношении Москвы. Означает ли это, что финны разместят ядерные ракеты в непосредственной близости от Санкт-Петербурга и окончательно закроют границу с Россией, — в материале NEWS.ru.

Как финны выбрали Стубба

Кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб стал победителем второго тура выборов президента Финляндии, состоявшегося 11 февраля. По результатам подсчета всех бюллетеней он получил 51,6% голосов, передает Yle данные Минюста Финляндии. Его оппонент — экс-глава МИД страны Пекка Хаависто — набрал 48,4% голосов.

В ходе первого тура президентских выборов 28 января ни один из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов. По его итогам Стубб, получил 27,2%, Хаависто — 25,8%.

После победы Стубба с минимальным отрывом Хаавсито признал поражение и поздравил соперника, пожелав ему успехов на посту. «Я верю, что теперь у Финляндии будет хороший президент республики», — сказал экс-глава финского МИД. По его мнению, Александр Стубб является опытным и компетентным политиком.

Фото: IMAGO/Mikko Stig/Global Look Press Новым президентом Финляндии выбрали экс-премьера страны Александра Стубба

Как складывалась политическая карьера Стубба

Политическая карьера новоизбранного президента началась в 1995 году. В то время он работал советником МИД страны, затем стал экспертом в представительстве Финляндии в ЕС. В 2004 году Стубб был избран в Европарламент. В 2008-м он занял пост министра иностранных дел Суоми. Тогда он занимался урегулированием конфликта в Грузии, поддерживая контакты с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Финский политик был против признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, однако высказывался и против западного санкционного давления.

В 2011 году Стубб получил портфель министра по делам ЕС и внешней торговли, в 2014 году решил баллотироваться на пост председателя Национальной коалиционной партии и, соответственно, претендовать на кресло премьер-министра, обещая в случае своей победы активизировать работу по присоединению Финляндии к НАТО. Победив, Стубб возглавил правительство. Однако в 2015 году Национальная коалиционная партия потерпела поражение на парламентских выборах.

Новым главой правительства стал Юха Сипиля, в кабинете которого Стубб занял пост министра финансов. Однако однопартийцы были недовольны его деятельностью. На партийной конференции в июне 2016 года Стубба сместили с поста главы партии. Его место занял Петтери Орпо, нынешний премьер-министр Финляндии, а Стуббу предложили пост министра внешней торговли и развития, но он предпочел сконцентрироваться на работе в парламенте.



В 2017 году Стубб объявил об уходе из политики, перейдя на работу в Европейский инвестиционный банк и Институт Европейского университета.

Фото: IMAGO/Mikko Stig/Global Look Press После победы Стубба с минимальным отрывом Хаавсито признал поражение и поздравил соперника

Как Стубб относится к России

Приняв участие и победив на президентских выборах, Стубб вернулся в большую финскую политику после почти семилетнего перерыва, хотя ранее обещал больше никогда в нее не возвращаться. В интервью Politico он пояснял, что изменил решение после начала военных действий на Украине.

Избранный президент Финляндии уже заявил, что не видит возможности политического диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Он также выразил поддержку Украине, призвав наладить поставки Киеву вооружений. «Конечно, я надеюсь на мир, но мне кажется, что путь к миру можно найти только через поле боя. На данный момент нам просто нужно оказать сильную поддержку Украине», — заявил Стубб.

В интервью CNN избранный президент Финляндии говорил, что в последнее время чувствовал «потенциальную экзистенциальную угрозу, исходящую от РФ». Однако он сомневается, что Россия «может проверить границы НАТО на прочность». Он уверен, что «РФ уже проиграла», потому что Украина в скором времени может стать членом Евросоюза, а затем и НАТО. При этом Стубб считает, что Альянс должен посылать более четкие сигналы Киеву касательно присоединения, он пообещал продолжать жесткий курс в отношении Москвы.

За присоединение самой Финляндии к НАТО политик выступал еще с 2010-х годов. В интервью российским СМИ он предполагал, что это произойдет не раньше 2011 года. С 2014 по 2015 год Стубб был главой финского правительства. Тогда он также продвигал идею расширения НАТО к границам РФ. В 2023 году Финляндия присоединилась к НАТО и приняла решение о размещении американского контингента.

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Победив на президентских выборах, Стубб вернулся в большую финскую политику после почти семилетнего перерыва

Как в Москве оценили избрание Стубба президентом Финляндии

После избрания политика с антироссийской позицией президентом Финляндии пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду, что отношения двух стран после такого решения финского народа не ухудшатся еще больше.

«Мы все равно сохраняем надежду, что новый глава государства, имея возможность получать всю полноту информации, все-таки будет более сбалансированно относиться к теме российско-финляндских отношений. В настоящий момент Финляндия относится к недружественным странам. Она полностью присоединилась к санкциям, и сами заявления господина президента нового носят весьма и весьма недружественный характер», — заявил Песков.

Финны пострадают намного больше россиян от антироссийской позиции своих властей, отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Они потеряют российских туристов, которые немало пополняли казну Финляндии за счет этих поездок. Во-вторых, финны, став членами НАТО, обрекли себя на то, что они могут стать потенциальной мишенью для одного из самых первых ответных ударов в случаи агрессии против России. Потому что, скорее всего, там появятся база НАТО и склады с вооружением», — заявил сенатор в беседе с NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Закроют ли финны границу окончательно

Чуть более чем через полгода после присоединения к НАТО, в ноябре 2023 года, Хельсинки закрыл свои границы для российских граждан. Недавно финские власти в очередной раз продлили закрытие границы с Россией — до 14 апреля. Они объясняют такое решение большим наплывом беженцев.

Теперь это может вылиться в полное закрытие, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Тимофей Бородачев.

«Победа Стубба, сторонника конфронтации с Россией, приведет к тому, что отношения между нашими странами будут ухудшаться, события будут идти в логике последних полутора лет, только еще более активно. Например, спокойно можно будет закрыть границу с Россией, так как для современного финского президента и правительства вопросы экономических взаимоотношений с Москвой большой роли не играют», — заявил Бородачев в беседе с NEWS.ru.

При этом он выразил уверенность, что открытая военная конфронтация между Россией и Финляндией невозможна, так как «Хельсинки состоит в НАТО, а США контролируют своих союзников».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Говоря о возможности размещения ядерного оружия НАТО на финской территории, Стубб выражал сомнение в том, что это потребуется

Разместят ли ядерное оружие рядом с Санкт-Петербургом

Говоря о возможности размещения ядерного оружия НАТО на финской территории, Стубб выражал сомнение в том, что это потребуется, но высказался однозначно за его допуск в страну в случае необходимости.

«Не думаю, что на нашу территорию ввезут или даже захотят у нас разместить ядерное оружие на постоянной основе. Однако ни в коем случае не следует ограничивать транспортировку ядерного оружия по нашей территории в случае возникновения сложной ситуации», — заявил Стубб в интервью MTV Uutiset, выразив надежду на «гибкий» подход в этом вопросе.

США разместят ядерное оружие в Финляндии, если конфликт между Россией и НАТО обострится, заявил NEWS.ru руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. При этом, по его словам, Стубб не станет спешить с этим вопросом.

«В перспективе США могут начать размещение ядерного оружия в Финляндии, так как Хельсинки входит в НАТО. Ядерное оружие США размещено также в других европейских странах, входящих в Североатлантический альянс. Но пока поставки этого типа вооружения в Финляндию не предвидится. Однако если между Россией и НАТО и дальше будет расти напряженность, такое может произойти», — заявил Арбатов.

Он выразил уверенность, что любые заявления о том, что Финляндия будет скоро размещать у себя такое оружие, это блеф.

«Кроме того, никакого строительства инфраструктуры для ядерного оружия в Финляндии не ведется. Это вопрос среднесрочной перспективы, который встанет при обострении конфликта на Украине. В таком случае Россия будет отвечать симметрично, усиливая свой ядерный щит», — добавил Арбатов.

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