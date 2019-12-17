https://static.news.ru/photo/3d750a4a-20e2-11ea-9074-fa163e074e61_660.jpg Фото: do.gov.ua

Бывшего премьера Украины Арсения Яценюка и экс-спикера Верховной Рады Александра Турчинова лишили государственной охраны. При этом спецслужбы продолжают охранять других представителей администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, среди них — экс-министр обороны Степан Полторак и экс-глава Службы безопасности Василий Грицак.

Об этом сообщила «Страна» со ссылкой на источники в Управлении государственной охраны Украины.

Как отмечает издание, по украинским законам пожизненное право на личную госохрану имеют лишь президенты и их семьи в случае, если глава государства не ушёл с поста в результате импичмента.

Ранее Яценюка назвали первым в списке бегущих из Украины чиновников. Как заявил лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот, побег из страны — это тактика не только бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. На очереди — как минимум ещё двое высокопоставленных чиновников, писал NEWS.ru.