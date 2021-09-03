Яценюк заявил, что Россия превращает ГТС Украины в металлолом

Экс-премьер два раза отметил, что официальному Киеву необходимо настаивать на подписании именно трёхстороннего договора о транзите российского газа. Третьей стороной должна выступать Европа, убеждён политик.
А когда мы уже втроём, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт, — объяснил своё предложение Яценюк.
Ранее сообщалось, что Украина и США продолжат выступать против строительства газопровода «Северный поток — 2», рассматривая его как угрозу европейской энергетической безопасности. Об этом говорится в тексте заявления о стратегическом партнёрстве Киева и Вашингтона, опубликованного на сайте президента Украины. В Госдуме РФ негативно оценили планы Киева повлиять на «Северный поток — 2». Так, депутат Руслан Бальбек считает, что Украине помешать работе газопровода даже с помощью США «не по зубам».
Украина активно выступает против проекта газопровода «Северный поток — 2», который протянут из России в Германию, он уже почти достроен. Киев опасается потерять доходы от транзита, против проекта выступают и США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
Берлин и Вашингтон обнародовали в июле заявление, в котором выразили поддержку Киеву и озвучили ряд условий, касающихся «Северного потока — 2». В частности, стороны выступили за сохранение транзита газа через Украину после 2024 года. При этом ФРГ обещала приложить для этого усилия и пригрозила России санкциями в случае, если та станет использовать энергию в качестве меры давления на страны Европы.
На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с коллегой Джо Байденом заявил, что Вашингтон «гарантирует санкции» против проекта, если Киеву будут создавать «энергетические проблемы».