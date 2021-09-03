Яценюк заявил, что Россия превращает ГТС Украины в металлолом

Россия намерена превратить газотранспортную систему Украины в металлолом. Об этом заявил в эфире YouTube-канала «Шустер онлайн» бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк.

Они уже половину этого сделали, — пожаловался Яценюк.

Экс-премьер два раза отметил, что официальному Киеву необходимо настаивать на подписании именно трёхстороннего договора о транзите российского газа. Третьей стороной должна выступать Европа, убеждён политик.

А когда мы уже втроём, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт, — объяснил своё предложение Яценюк.

Ранее сообщалось, что Украина и США продолжат выступать против строительства газопровода «Северный поток — 2», рассматривая его как угрозу европейской энергетической безопасности. Об этом говорится в тексте заявления о стратегическом партнёрстве Киева и Вашингтона, опубликованного на сайте президента Украины. В Госдуме РФ негативно оценили планы Киева повлиять на «Северный поток — 2». Так, депутат Руслан Бальбек считает, что Украине помешать работе газопровода даже с помощью США «не по зубам».

Украина активно выступает против проекта газопровода « Северный поток — 2 », который протянут из России в Германию , он уже почти достроен. Киев опасается потерять доходы от транзита, против проекта выступают и США , заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу .

Берлин и Вашингтон обнародовали в июле заявление, в котором выразили поддержку Киеву и озвучили ряд условий, касающихся «Северного потока — 2». В частности, стороны выступили за сохранение транзита газа через Украину после 2024 года. При этом ФРГ обещала приложить для этого усилия и пригрозила России санкциями в случае, если та станет использовать энергию в качестве меры давления на страны Европы.